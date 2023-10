Do Prahy přijíždí izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Společně s dalšími ministry svého kabinetu se zúčastní mezivládního setkání s českými protějšky, vedenými premiérem Petrem Fialou. Jednání by se měla zaměřit hlavně na témata obrany, vědy a školství.

(Plánované společné jednání české a izraelské vlády se v pondělí v Praze kvůli nynější situaci v Izraeli neuskuteční, sdělil v sobotu mluvčí českého kabinetu Václav Smolka. Palestinští ozbrojenci z Pásma Gazy ráno zahájili rozsáhlý útok na Izrael, k němuž se přihlásilo radikální hnutí Hamás. Izraelská armáda oznámila, že je ve válce – pozn. red.)

Jde o historicky páté mezivládní setkání Česka a Izraele – to poslední se uskutečnilo v roce 2016. A přichází v době největší vnitropolitické krize v historii Izraele. Premiér Fiala zve do Prahy premiéra, který před necelým rokem sestavil nejradikálnější vládu v historii země. Kvůli Netanjahuovi zasedly v izraelské vládě strany, které otevřeně schvalují rasismus, sexismus či homofobii. Hned po uvedení do úřadu začala jeho vláda prosazovat tzv. justiční reformu, která pokud by prošla v podobě, v jaké byla navržena, změní izraelský politický systém k nepoznání. Cílem této reformy je výrazné oslabení pravomocí a nezávislosti Nejvyššího soudu, který je v zemi bez psané ústavy a pouze s jednokomorovým parlamentem jedinou institucí, jež má možnost korigovat rozhodnutí vlády. Tuto reformu začal Netanjahuův kabinet prosazovat takříkajíc na sílu, bez jakékoliv diskuse s opozicí.

