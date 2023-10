Západním státům dochází munice, kterou by mohly poskytnout Ukrajině. Podle stanice CNN to tvrdí západní lídři, kteří už vyzvali země NATO, aby zvýšily zbrojní výrobu. Situaci komplikuje i vývoj v americkém Kongresu, který pomoc Ukrajině nezahrnul do...

5. 10. 2023 ▪ 4 min. čtení