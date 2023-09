Od 1. října přibudou firmám v Česku nové povinnosti. Přináší je nové nařízení Evropské unie, které je známé pod zkratkou CBAM (tzv. Carbon Border Adjustment Mechanism). Jde o významnou regulaci a firmy by se na ni měly opravdu co nejdřív připravit. Jelikož jde o nařízení EU, tedy přímo aplikovatelnou regulaci, dopadnou od října nová pravidla a povinnosti na dovozce napříč EU ve stejný okamžik, a to bez nutnosti transpozice předpisu do národních legislativ.

Tzv. „uhlíkové clo“, jak se této nové regulaci přezdívá, doplní současný systém obchodování s emisními povolenkami EU ETS. Navzdory tomuto pojmu však nejde o clo v tradičním pojetí, nýbrž o systém zavádějící nový typ emisních povolenek (tzv. certifikáty CBAM), které budou muset firmy průběžně nakupovat, aby pokryly množství uhlíku vypouštěného do vzduchu při výrobě vybraného zboží ve třetích zemích. Zjednodušeně řečeno by mělo tímto předpisem dojít ke sjednocení ceny vypouštěného uhlíku pro dovážené a domácí výrobky.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jak dopadne „uhlíkové clo“ na český průmysl?

Jak ovlivní ceny aut nebo nově postavených bytů a domů?

Bude mít vliv i na cenu potravin?