Ceny ropy se v průběhu letních měsíců utrhly ze řetězu. Cena severomořské ropy Brent v tomto týdnu úspěšně atakovala úroveň 95 dolarů za barel a od konce června už její růst přesáhl 32 procent. Český zákazník ji však v tomto období nakupuje kvůli slabší koruně už o více než 38 procent dráž. Průměrné ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích opět překračují 40korunovou úroveň a začínají se objevovat hlasy, že se můžeme dočkat další inflační vlny.

Důvody cenového nárůstu se zdají být jasné. Nabídku na trhu škrtí OPEC+ v čele se Saúdskými Araby a Rusy, kteří nad rámec svých kvót omezují těžbu a exporty a měli by v tom pokračovat až do konce roku. Snížená těžba pak naráží na rekordní globální poptávku. Podle Mezinárodní organizace pro energii se poptávka po ropě vyšplhala v červnu na 103 milionů barelů ropy denně a dle situace v Číně by měla v dalších měsících pokračovat v růstu. Důsledkem je globální snižování zásob ropy, nemluvě o vyčerpaných strategických rezervách USA, které se nacházejí v blízkosti 40letých minim.

Cena ropy okolo 100 dolarů není z pohledu dění v posledních letech příliš výjimečná. Aktuální obavy však násobí nedostatek rafinačních kapacit, přičemž nejhorší situace je v současnosti ve výrobě nafty. Cenový rozdíl mezi ropou a naftou, který se v posledních letech držel převážně mezi 10 a 15 dolary za barel, vystoupal v USA v posledních týdnech až nad 40 dolarů. A velkoobchodní cena nafty v Rotterdamu se drží v blízkosti 1000 dolarů za tunu, což by v minulosti odpovídalo spíše trojciferným cenám ropy.

Nedostatek kapacit výroby paliv má více důvodů. Od narušení trhu vlivem covidu, ruské války na Ukrajině, omezení těžby vhodné saúdskoarabské ropy přes teplé léto spojené s neplánovanými údržbami rafinerií až po dlouhodobou podinvestovanost odvětví. Banky nechtějí financovat projekty spojené s fosilními palivy, protože se obávají o své ESG skóringy. Nakonec můžeme ještě děkovat tomu, že funguje šedý dovoz paliv vyrobených indickými rafineriemi z ruské ropy.

Co nás v tomto ohledu čeká do konce roku? Nadále můžeme počítat s napjatým trhem s ropou i palivy, od kterého by nás mohly uchránit snad jen otřesy v globální ekonomice. Vyšší ceny paliv hovoří pro pomalejší pokles inflace a mohou také ovlivnit nejedny volby. V této souvislosti se nejvíce skloňují ty americké. Zdražování v této zemi se však daří mírnit silnému americkému dolaru. Naopak český spotřebitel žádným takovým deštníkem nedisponuje. Bohužel to nyní nevypadá, že by se situace měla v dalších měsících výrazně měnit. Jedinou útěchou snad může být, že ceny dalších energií pohonné hmoty nenásledují, alespoň zatím.