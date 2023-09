Andreji Babišovi se u soudů věru nedaří. Nejprve vrchní soud zrušil osvobozující rozsudek v kauze Čapí hnízdo, poté mu Nejvyšší soud nařídil omluvit se Miroslavu Kalouskovi za pět let staré dehonestující výroky. Internetoví baviči na to reagovali vtípky, že to je jasný projev „nové totality“, což je nesmyslný termín, který si Babiš vymyslel, aby mohl tvrdit, že jsou všichni proti němu, a nevypadal u toho jako fňukna.

Ale vážně: Když se podíváme na to, co oba rozsudky spojuje, uvidíme toxicitu, kterou Andrej Babiš zatěžuje celou českou politiku. Hlavní postavou opozice je člověk, se kterým se táhne podezření z podvodu, za který může jít do vězení. Zároveň člověk, který neváhá v zájmu získání politické moci nejen urážet oponenty na potkání, ale dokonce o nich i brutálně lhát.

