Poslední měsíce přece jen obnovily naději, že se brzy podaří dostat českou inflaci ke dvouprocentnímu cíli. Za meziročního červencového růstu těsně pod devět procent vzrostly meziměsíční ceny o půl procenta. Pokud je převedeme na roční, tedy takzvaně anualizujeme, dá nám to přibližně šest procent. Ve skutečnosti bude inflace tento rok podle všeho asi o čtyři procentní body vyšší, což je dáno hlavně vysokým meziměsíčním přírůstkem v lednu.

Další zpomalování růstu cen je téměř jisté, a to ze čtyř důvodů, které jsou neustále ve hře. Kromě výrazně restriktivní měnové politiky se inflace brzdí „sama“ skrze utlumování spotřeby. Nynější spotřeba českých domácností je toho téměř učebnicovým příkladem. Pro letošek se předpokládá, že by měla klesnout v reálném vyjádření až o 3,5 procenta. Třetím důvodem je, že celosvětově klesají ceny vstupů nebo zpomaluje jejich růst. A posledním důvodem je efekt báze, který je v tomto roce znát kvůli velmi vysoké inflaci v roce minulém. Pouze říjen, kdy před rokem platil takzvaný úsporný tarif, by měl být touto optikou růstový.

Vyjmenované faktory mohou působit společně v případě, že se inflace výrazně nepropisuje do inflačních očekávání. A to v současné době není příliš pravděpodobné. Například poslední hodnoty indexu kompozitních inflačních očekávání (CIE) jsou relativně umírněné a mají spíše klesající tendenci.

Naše aktuální plavba inflačními vlnami nám zároveň ukazuje, na co se příště zaměřit, abychom tolik neztráceli absolutně, ale ani vůči Evropě. Zaprvé, nejen ze ziskových marží je patrné, že máme chronické potíže s konkurenčním prostředím. To je zřejmé například v oblasti výroby, zpracování a prodeje potravin. Proto je potřeba posílit antimonopolní legislativu. Dále: jsme vystaveni globálním šokům více, než by bylo zdrávo, proto budujme ekonomicky rozumnou soběstačnost v sektorech důležitých z hlediska spotřeby domácností. Máme a budeme mít napjatý trh práce, proto investujme do automatizace a robotizace. Jsme energeticky náročná ekonomika, pracujme tedy na energetické efektivitě. A dalo by se pokračovat. Rozhodně nechceme, aby nás další inflační vlna opět spláchla více, než by bylo zdrávo.