Europoslanec a ještě donedávna člen vedení ODS Jan Zahradil má nesporně smysl pro timing a sebeprezentaci. Využil zuřící okurkové sezony a vypálil, že by ODS měla do budoucna uvažovat o koalici s krajně populistickým hnutím ANO. No a protože se aktuálně v politice nic moc neděje, získala jeho myšlenka publicitu, která o světelná staletí přesahuje její racionalitu i význam Jana Zahradila. Ale je venku, takže ji pojďme rozebrat.

Nejprve co svědčí pro to, že by nemuselo jít o úplný nesmysl. Zahradil není první z ODS, kdo o spolupráci s ANO uvažoval. Když se sestavovala pražská koalice, byli ochotni někteří členové pražské ODS, do které mimochodem Zahradil patří, uzavřít s babišisty cosi jako opoziční smlouvu, aby vyšachovali Piráty. Zarazil to až předseda Petr Fiala, kterému bylo jasné, že by to ODS a celou jeho vládu velmi poškodilo. Takže Zahradil má ideově na co navazovat.