Den, kdy začne umělá inteligence reálně měnit svět, se za poslední půlrok kvapem přiblížil, ale úplně v cíli ještě nejsme. Ovšem na finančních trzích se věci tradičně pohnuly se značným předstihem. A to až do té míry, že index Nasdaq 100 projde v pondělí před zahájením obchodování historicky teprve druhou mimořádnou rebalancí za 25 let své existence. Ta má za cíl okřesat váhu technologických titánů, kteří se letos královsky svezli právě na AI vlně.

Váha sedmi největších titulů v indexu spadne v souhrnu o 12 procentních bodů (z 56 procent nyní na 44 procent v pondělí). Apple a Microsoft sice zůstanou nejtěžšími váhami, ale jejich váha v indexu poklesne zhruba o čtyři procentní body na 12, respektive 10 procent. Apple si tedy prohodí místo s Microsoftem a vrátí se na pozici indexové jedničky. Spolu s Microsoftem si nejcitelněji pohorší Nvidia, jejíž váha v indexu klesne stejně jako u Microsoftu o tři procentní body. Jejich vzestup v letošním roce je výkladní skříní AI horečky. Na opačné straně barikády se ocitne Broadcom, jenž si v indexu nejvýrazněji polepší (o 0,6 procentního bodu na tři procenta).

Od pasivních investorů lze tedy krátkodobě čekat prodejní pokyny na těch nejlikvidnějších megatržních kapitalizacích z top sedmičky (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla, Meta, Alphabet) a zároveň poptávku na (relativně) méně likvidních jménech ve zbytku indexu. To relativně v závorce má svůj význam, neboť celý Nasdaq 100 s likviditou skutečně problém nemá.

Žádnou velkou tragédii tedy nečekáme. Špička ledovce se nejspíš krátce zatřese, zatímco základně by se naopak mělo dostat podpory. Index Nasdaq 100 ostatně nesleduje nějaké těžko vstřebatelné množství pasivních peněz. V segmentu indexových podílových fondů a ETF jde dle dat americké analytické firmy EPFR zhruba o 260 miliard dolarů. Hrubá nominální expozice v rámci futures trhu přidává dalších 80 miliard dolarů.

Ani ta poslední, tedy historicky první mimořádná rebalance z roku 2011 ostatně trhem nějak výrazněji nezamávala. Ostatně, jen na Applu se třeba při současné ceně poblíž 200 dolarů zobchodují denně akcie za 10 až 15 miliard dolarů.