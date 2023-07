Nikde nebudeme přijímat hotovost. Vůbec nikde, vzkazují pořadatelé Colours of Ostrava, největšího hudebního festivalu v Česku, návštěvníkům. Nejsou zdaleka sami, kdo placení bankovkami či mincemi na své akci zrušil. Pro část veřejnosti je to nezbytný posun do moderní doby, někomu bude hotovost chybět, ale trend je to zřejmě nezvratný. Už proto, že pořadatel získává dokonalou kontrolu nad tím, co lidé v jeho areálu utratí. A to je vzhledem k tomu, kolik strhává stánkařům, velmi podstatné.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se