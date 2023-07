Důchodcům v Česku je vyplácena penze prostřednictvím průběžného důchodového systému, kdy pracující občané „živí“ své starší spoluobčany a očekávají, že až oni půjdou do důchodu, tak je zase budou živit mladší generace. Tento systém stačí, dokud jsou náklady na důchody poměrně nízké a ve společnosti přetrvává příznivý demografický vývoj. Toto však již bohužel neplatí.

Podle dat Českého statistického úřadu z roku 2021 na 100 dětí připadalo již 128 seniorů, dvakrát více než před 40 lety. Počet seniorů dlouhodobě roste, na konci roku 2021 byl jejich podíl na celkovém obyvatelstvu téměř 21 procent. Rok 2022 trendu také nepomohl, když se pro změnu narodilo nejméně dětí za posledních 18 let. Není tedy divu, že průběžný důchodový systém začal krvácet, např. za prvních pět měsíců tohoto roku vykázal schodek téměř 30 miliard korun.

Vláda se zřejmě (a právem) obává, že by v budoucnu nemuselo být z čeho brát, a proto chce motivovat občany, aby se sami začali více starat o zajištění své penze. Přišla proto s návrhem takzvaného dlouhodobého investičního produktu (DIP).

Občanům DIP otvírá možnost za státem daných podmínek a pravidel investovat „po svém“ a zároveň využít daňové benefity. V praxi to tedy znamená, že střadatel bude mít volnou ruku při volbě investic a bude moci sám investovat do akcií, dluhopisů či podílových fondů, které budou finančními institucemi nabízeny v rámci DIP. Ročně si pak v závislosti na investovaných vlastních prostředcích bude moci z daňového základu odečíst až 48 tisíc korun, a na dani tedy ušetřit až 7200 korun. Na druhou stranu musí spořit nejméně 10 let a peníze nesmí vybrat před dosažením 60 let věku. Pokud by to nedodržel, bude muset dodanit odpočet daně uplatněný v přiznání. Zaměstnavatelé budou mít možnost přispívat zaměstnancům a snížit si daňový základ až o 50 tisíc.

Prostřednictvím DIP se přibližujeme Západu, kde na podobném principu funguje například 401k v USA a je to podle mého názoru potřebný krok tím správným směrem.