Na ozdravném fiskálním balíčku ještě nestihl zaschnout inkoust a již nyní je zjevné, že vše nakonec bude jinak. Zatím ale asi nikdo netuší jak. Důvod je ten, že vlastně nevíme, jak na tom s veřejnými financemi v současnosti jsme. Mlha v rozpočtových číslech by se dala pochopit při pandemii nebo prudkých změnách počasí v ekonomice, nic takového se ale letos neděje. Přesto máme v polovině roku prakticky vyčerpaný prostor, který byl pro schodek v rozpočtu vymezen na celý rok.

Ministerstvo financí může uklidňovat daňovým kalendářem, tj. očekávanými příjmy v druhé polovině roku. Je ovšem zřejmé, že některé vady rozpočtu byly zjevné již od 1. ledna. „Zapomenuté“ výdaje a nadhodnocené příjmy směřují schodek státního rozpočtu k hranici 400 miliard korun. Za chyby se platí. Cenou budou výdajové škrty v následujících měsících. V takto krátké době bohužel není prostor na promyšlené snižování výdajů respektující priority dalšího rozvoje ekonomiky. Na řadu budou nejspíše přicházet plošné škrty.

Výsledek fiskální konsolidace závisí právě na této startovací čáře. Je dost zásadní rozdíl, zda začínáte rozpočtovou dietu na 295, nebo 400 miliardách. Původně byl oznámen záměr snížit schodek státního rozpočtu v příštím roce na 210 miliard korun. To ovšem vycházelo z předpokladu, že to letos dopadne podle schválného rozpočtu. Proto se již objevují další, vyšší čísla. Bude v návrhu rozpočtu schodek 235, nebo dokonce 270 miliard? Bude se vůbec viditelně lišit od rozpočtu plánovaného na letošek? Není oznámený balíček vlastně jen korekcí předchozích chyb současné vlády?

Šance, že by stačil fiskální balíček oznámený v květnu, je minimální. První balíček nestačil ani tehdy, natož dnes. Závažnost situace podtrhují takové návrhy, jako je snižování výdajů na vědu a výzkum. O to více se vyjímají zbytečné chyby, například nulová spotřební daň na tiché víno a příliš nízká navrhovaná snížená sazba daně z přidané hodnoty. Výsledkem dosavadního snažení o fiskální konsolidaci je minimální přiblížení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a kritika ze všech stran (nejen politických). Jak je to v tom přísloví? Koza je snědená a vlk má hlad.