U vesnice Kadlub kousek na západ od polské Vratislavi (tři hodiny autem z Prahy) vznikne do roku 2027 moderní továrna, kde se budou balit a testovat čipy americké společnosti Intel. Bude to poslední článek řetězu, který hodlá americká firma vybudovat na území Evropské unie pro výrobu čipů, které jsou hnacím motorem digitální ekonomiky i novým symbolem nezávislosti a národní bezpečnosti. Evropská unie si dala za cíl do roku 2030 zdvojnásobit svůj podíl na světové výrobě polovodičů z deseti na dvacet procent – a investice Intelu by měla být jedním z rozhodujících kroků.

Investici v pátek oznámil šéf firmy Pat Gelsinger a polský premiér Mateusz Morawiecki, pro jehož vládní stranu Právo a spravedlnost to je vítaný dárek do probíhající předvolební kampaně. To, co ovšem pánové neoznámili, je, kolik ke 4,6 miliardy na vybudování továrny, kde má pracovat 2000 lidí, přihodí jako podporu polský stát.