Sociální demokraté si o víkendu zvolili nové vedení, změnili značku, nabídli voličům cosi jako nový program. S tím vším se chtějí vrátit do sněmovny. Může se jim to povést? Teoreticky ano, ale v praxi to půjde ztuha.

Když se podíváme na nové či staronové vedení, žádnou inovaci nespatříme. Předsedou zůstal Michal Šmarda, kterého zná, podle jeho vlastních slov, jen dvacet procent voličů. Je to sice lepší než u jeho hlavního protikandidáta, starosty Brna Líšně Břetislava Štefana, kterého mimo jihomoravskou metropoli nezná skoro nikdo. Ale ve srovnání se šéfy parlamentních stran je to mizérie. Nejhůř z nich je na tom podle CVVM předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, kterého zná 83 procent lidí.

Strany, které nejenže nemají silného lídra, ale vede je rovnou, s lehkou nadsázkou, Mr. Nobody, úspěch zpravidla nenavštěvuje. Vtipně pak vyznívá, že se ČSSD nevýraznost lídra patrně pokouší dohnat počtem místopředsedů - těch má nyní osm. Vzhledem k tomu, že nyní nejsilnější strany ANO a ODS si vystačí se čtyřmi, tak ani skrze zmoření náčelníků zřejmě cesta k úspěchu nepovede.