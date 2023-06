Akcie letos přinášejí nadprůměrné výsledky. Ke konci května byl dolarový index S&P 500 výše o 9,6 procenta než na začátku roku, evropský eurový index Stoxx Europe 600 o devět procent a celosvětový dolarový index MSCI World si připsal procent osm. Pozoruhodná je úroveň amerického indexu S&P 500, jež je takřka stejná jako loni v polovině března.

Fed tehdy zahájil svůj cyklus zpřísňování měnové politiky a poprvé navýšil svoji sazbu z pouhých 0,25 na 0,50 procenta. Od té doby svoji bezrizikovou sazbu zvedl ještě desetkrát až do současného pásma 5,00–5,25 procenta. Bylo to nejdynamičtější zvyšování sazeb v historii mnoha dekád. Nevíme, jestli je Fed již zcela na vrcholu svého cyklu zpřísňování měnové politiky, ale zcela jistě je tomuto vrcholu velmi blízko. V červnu si dá Fed zřejmě pauzu a poté bude záležet na příchozích datech.

Jak však vidíme kupříkladu na centrální bance Austrálie či Kanady, pauza nemusí znamenat definitivní konec zvyšování sazeb. ECB půjde se sazbami ještě nahoru a možná pošilhává až po čtyřprocentní laťce, naopak ČNB svoji sazbu na sedmičce drží již rok. Celkově vzato se sazby dostaly nesmírně vysoko a cyklus jejich zvyšování máme až na výjimky většinově za sebou.

V ekonomice se mezitím odehrála spousta věcí. Energetická krize, zdá se, vstupuje do své finální fáze, žhavé ceny komodit znatelně ochladly. Nejdivočejší období inflace máme také za sebou. Inflační vrchol se v USA odehrál již loni v červnu, eurozóna na něm byla v říjnu a česká ekonomika o měsíc později. Nyní už se tedy inflaci daří postupně krotit, i když každá země si zažívá rozdílné epizody. Faktem zůstává, že dvouprocentní inflační cíl je zcela mimo blízkou realitu, ale nejhorší období inflace je za námi.

Vysoká inflace se zakousla do zisků mnoha firem. V Americe tak mají firmy za sebou dva kvartály poklesu ziskovosti. Celkově to letos vypadá na stagnaci ziskovosti, což vzhledem ke kontextu souběhu problémů není nic překvapivého. Otázkou však zůstává, jak se ziskovost bude vyvíjet nadále. Vysoká inflace se postupem času přesune nejen do zvýšených tržeb firem, jak se ostatně již děje, ale i do zvýšené ziskovosti. Na druhou část příběhu čekáme a bude to chtít ještě chvíli trpělivosti.

Akcioví investoři však vědí, že kupují nominální tržby i ziskovost, a dezinflační prostředí by mělo být přívětivé pro výsledovky a marže firem. Případná akciová korekce by měla sloužit coby vhodnější úroveň pro dokupování pozic za výhodnější ceny.