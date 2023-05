Není to dočasné a není to bezbolestné. Od března 2022 kontinuálně zvyšuje americká centrální banka základní úrokovou sazbu. A nebude to rozhodně na tak krátkou chvilku, jak původně tvrdila. Myslet si, že se podaří zkrotit inflaci za pár měsíců, bylo bláhové. Nevyšlo to ani v jedné ekonomice světa.

V Americe je základní sazba zatím ukotvena na 5,25 procenta a její další zvyšování už bude spíše umírněné, či bude dokonce postupně klesat. Spojené státy se totiž, mimo to, že budou nucené navýšit dluhový strop, potýkají s historicky nejvyšším celkovým kuponem ze svého státního dluhu. Stimuluje ho jednak tempo růstu vládního dluhu, který se z deseti bilionů dolarů za finanční krize dostal na více než 30 bilionů aktuálně.

Takové tempo však vidíme i v dalších zemích. Problém násobí druhý faktor, kterým jsou právě rostoucí úrokové náklady. Sečteno podtrženo, velmi brzo bude roční náklad Spojených států pouze na umořování úroků ze svého dluhu neuvěřitelný jeden bilion dolarů.

V Evropě se ale máme také na co těšit. Jako obvykle nám ECB začala zdražovat úvěry mnohem později. Od srpna loňského roku se dostaly až na současných 3,75 procenta. Ale inflace se zdá být stále mimo kontrolu a tam bude pravděpodobně další navýšení nezbytně nutné. Přičemž o nesplatitelném dluhu při sazbách přes tři procenta se mluvilo v souvislosti s Řeckem i Španělskem.

Je jasné, že každý den s vysokými sazbami budeme mít těžší a těžší spánek. V Česku se pod sedm procent také ještě měsíce nepodíváme.

Nemyslím si, že by centrální banky zašly tak daleko, že by se jim začaly hroutit národní ekonomiky. Na to mají dost dalších nástrojů. Je potřeba zmínit, že ten, kdo se nevyspí, je především korporátní sektor. Firmám vysoké sazby brání investovat a některé z nich to zkrátka nepřežijí. Ať už to budou banky jako Silicon Valley Bank či vzdušné zámky jako Bransonova Virgin Orbit.

Pokud bych si měl vsadit na akcie, které z období vysokých sazeb vyjdou vítězně, nebudou to ztrátové společnosti, jež mnohdy s odřenýma ušima vydělají na splátky svých dluhů. Budou to staré dobré dividendové a hodnotové společnosti. Těm totiž léčba vysokým úrokem uškodí jen minimálně.