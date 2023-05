Energetická krize udělala z uplynulé zimy jednu z těch obrazně nejdelších v novodobé evropské historii, a to přestože byla teplotně mimořádně přívětivá. Miliony lidí se dostaly na pokraj energetické chudoby, nebo dokonce za něj. Během krátké doby jim vzrostly účty za elektřinu a teplo na násobky toho, na co byli zvyklí a připravení, zatímco se jim inflace zle zakusovala do úspor.

Nic přesto nesnese srovnání s tím, jaká musela být tato zima pro Ukrajince a Ukrajinky. Rozsáhlé teroristické praktiky Ruska v podobě téměř každodenních útoků na energetickou a civilní infrastrukturu měly jediný cíl – zlomit odhodlání Ukrajinců dále nést následky vzdoru vůči agresorovi. Nezbývá než doufat, že se brzy mnoho lidí – Putinem počínaje – bude zpovídat ze svých zločinů před mezinárodním soudem. Pro tuto chvíli je ale klíčové, že tváří v tvář houževnatosti ukrajinského lidu jejich snahy neuspěly. Máj je již v plném rozpuku a ukrajinské ozbrojené síly za sebou mají první úspěchy jarní protiofenzivy kolem dlouho obléhaného Bachmutu.