V oceňovaném hollywoodském filmu Světová válka Z byl jedinou zemí, která se dokázala připravit na zombie apokalypsu, Izrael. Jeho vláda věděla z vlastní historie, že přihodit se může opravdu ledacos neuvěřitelného. A tak vytvořila několikačlennou radu moudrých, která se zabývala všemi možnými i skoro nemožnými riziky. A jejím výstupům naslouchala. Výsledkem bylo, že když apokalypsa nastala, Izrael byl připraven a vydržel nejdéle ze všech.

Proč to píšu? Protože kdyby bylo pro potřeby filmových tvůrců třeba najít zemi, kde to je přesně obráceně, zemi, která se nedokáže připravit na cokoli, dokonce ani na to, o čem je jasné, že to přijde a kdy to přijde, vybrali by si nepochybně Česko. Naše vlády odnepaměti jakákoli rizika okázale ignorují. A když se zhmotní, okázale se diví: „Jéje, copak se nám to stalo? Kdo nám to způsobil? Kdopak to mohl čekat?!“ A veškerou energii pak věnují na vysvětlování, že ony za nic přece nemohou.