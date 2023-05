Těžko oponovat vládě v tom, že se s rozpočtem něco udělat muselo. Můžeme se sice přít o to, jestli se mělo škrtat právě tam, kde se vláda rozhodla škrtat, jestli se měly zvýšit právě ty daně, které se vláda rozhodla zvýšit, a jestli nejsou v balíčku pochybné položky. Ale celkově je úsporný balík ve výši devadesáti miliard napřesrok a 150 miliard v roce 2025 minimem potřebným k tomu, aby Česko vybředlo z katastrofální dluhové trajektorie.

Co ale naopak vládě a zejména ODS vyčítat můžeme, je to, že nám dlouhodobě lhala. Jejím klíčovým předvolebním slibem, který si pak vepsala i do programového prohlášení, byla věta: „Nebudeme zvyšovat daně.“ Dokladů pro to je víc než málo, takže zmiňme jen některé, abychom se pak mohli podívat na to, jaké to bude mít pro Petra Fialu a spol. důsledky.