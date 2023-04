Zatčení Donalda Trumpa, papež, který metá salta po ulicích, kapitulující ukrajinský prezident. Umělá inteligence dovede vytvářet fotografie, které jsou k nerozeznání od skutečných. Ve světě médií se mluví o radikální změně novinářské profese a o konci novinářské fotografie. Ještě větší změna ale proběhne na druhém konci informačního toku: u čtenářů a diváků.

Většina diskusí o generativních modelech, jako je Midjourney, se soustřeďuje na jejich schopnosti: co už umělá inteligence umí vytvořit a co ještě ne. Známým faktem je, že umělé inteligenci se příliš nedaří vykreslovat ruce a zejména prsty živých osob. Slabou stránkou jsou také odlesky, odrazy světla a fotky digitálních displejů. Pokud chcete rozeznat pravou fotografii od falešné, soustřeďte se na ně.

Jsou to neveselé rady – a to ze dvou důvodů. Ten první je zřejmý: dnešní nedostatky generativních modelů budou za pár týdnů v další verzi opraveny – vlastně již nejspíš opraveny jsou, oprava pouze dosud není veřejná.

Druhým důvodem je přenášení zodpovědnosti na jednotlivce. Chcete rozeznat falešný obrázek? Soustřeďte se na prsty. Hledejte a pochybujte. Buďte kritičtí. Jsou to rady, které dobře známe i z dřívějších diskusí o dezinformacích, představit si je v praxi je však stále obtížnější. Když budete po celém dni v práci procházet sociální sítě, musíte si každou fotku detailně přiblížit a zkoumat, jestli postavy nemají deformované prsty. Fotka na Instagramu, které si všimnete cestou pro děti do školky, má možná v pozadí nesprávné odrazy světla – vidíte je? Měli byste, protože je to vaše zodpovědnost, a pokud budete fotku sdílet dál, je to vaše chyba. Stanou se z vás šiřitelé fake news, dezinformátoři, dezoláti.