Zprávy ze střední Evropy potvrzují předpoklad, že na počátku roku inflace dosáhla bodu zlomu. Přelom zimy a jara přinesl zmírnění meziroční inflace. Táhnou ho ceny pohonných hmot a energií pro domácnosti, zpomalení cenového růstu ale hlásí také položky spadající do jádrové inflace. Ta je vnímána coby nejlepší ukazatel domácích cenových tlaků v dané ekonomice.

V případě české ekonomiky dosáhla meziroční inflace svého maxima loni ve třetím čtvrtletí. Novoroční změny ceníků energií sice v lednu vedly k přechodnému povyskočení celkové inflace, jádrová inflace ovšem klesá od loňského října bez přerušení. V Maďarsku a Polsku dosáhla celková inflace vrcholu v lednu, respektive v únoru. Jádrová inflace bude možná kulminovat až v březnu, poté by ale měla setrvaleji klesat i v těchto ekonomikách.

Znamená to, že s příchodem jara začnou definitivně praskat pomyslné středoevropské inflační ledovce? Pokles inflace není překvapivý. Vedou k němu nižší ceny energií na světových trzích či slabší spotřeba domácností. Ke zmírnění meziroční inflace přispěje i vysoká základna představovaná akcelerací cenového růstu, k němuž došlo v průběhu roku 2022. V české ekonomice pomůže také silnější koruna.

Zdaleka ale není jisté, zda ono tání inflačních ledovců přečká další zimu a bude pokračovat i v roce 2024. ČNB opakovaně varuje před přílišným růstem mezd a nedostatečnou rozpočtovou disciplínou. Tato rizika, jež se mohou přetavit do delší setrvačnosti inflace, jsou přítomna napříč střední Evropou.

Přesto vše hraje do karet scénáři, v němž bude česká inflace od června jednociferná s příslibem výrazného poklesu v lednu 2024. Veřejnosti je nutné vysvětlovat, že dvouciferná inflace je přechodnou epizodou. Obdobnou osvětu je však třeba směřovat i do tábora politiků. Případné nápady na další zesilování finanční podpory do ekonomiky se mohou minout účinkem s tím, že podrží inflaci zbytečně dlouho na vyšších úrovních. A to v situaci, kdy pro její pokles již hovoří řada faktorů uvnitř i vně domácí ekonomiky.