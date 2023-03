Debata o měnové politice ČNB od konce pandemie ukázala, jak zásadní význam pro rozhodování o výši úrokových sazeb má předpoklad ohledně inflačních očekávání firem a domácností – zejména zda jsou ještě pořád (i po řadě let zvýšené české inflace) poblíž inflačního cíle, nebo zda už se posunula zřetelně výš.

Inflační očekávání jsou zkrátka pro měnovou politiku po čertech důležitou veličinou. O to víc je mrzuté, že získat rozumná data o aktuálních inflačních očekáváních je přinejmenším v sektoru domácností téměř nemožné. Pokud se zeptáte přímo lidí, jakou čekají inflaci, velká část odpovědí bude zjevně zcela mimo realitu. Zjistila to samotná ČNB, když se kdysi snažila vývoj inflačních očekávání domácností takto přímo sledovat. Jen chabou náhražkou jsou kvalitativní průzkumy toho, do jaké míry lidé očekávají inflaci vyšší nebo nižší než dosud.

Věrohodnější bývají výsledky průzkumů inflačních očekávání ve firmách. A to zejména mezi ekonomickými analytiky, kteří mají samozřejmě detailní sledování a případně i předpovídání inflace přímo v popisu práce.

Druhou možností je dedukovat inflační očekávání nepřímo z úrovní, na kterých se pohybují údaje (ceny, úrokové sazby, výnosy) pozorované na finančních trzích. Existuje totiž řada finančních produktů takových, že jejich nabídka a poptávka po nich závisejí na tom, jakou inflaci čekají ti, kteří je prodávají a kupují. Údaje popisující uzavřené obchody by pak v sobě měly obsahovat mimo jiné i inflační očekávání těch, kteří tyto obchody spolu uzavřeli. Problém je ale bohužel v sousloví „mimo jiné“; očištění pozorovaných údajů o všechny ostatní vlivy je často tak složité a z různých důvodů sporné, že i tato cesta dává jen velmi nespolehlivé výsledky.

Celková inflační očekávání v ekonomice jsou tedy skoro jako paní Columbová: hodně se o nich mluví, ale nikdo neví, jak vlastně vypadají.

(Komentář je založen na jedné z kapitol autorovy knížky Ekonomické jednohubky, která vyšla v minulých dnech.)