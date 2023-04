V Maďarsku si za evropské peníze pořídili stezku korunami stromů a chyběla jim maličkost: stromy. Že vám to připomíná bazén v obci bez zdroje vody nebo jiné podobné kauzy z nedávné minulosti? Samozřejmě jsem se tomu zasmál, ale zároveň mě z toho mrazí. K čemu to vede? Jaký závěr si nutně každý čtenář udělá? Že jsou dotace k ničemu, že je to špína, že to pokřivuje normálně fungující trh.

Jsem součástí poradenského týmu, který pomáhá vládám, samosprávám a podnikům hodnotit programy a realizovat své strategie. To neznamená vymyslet skvělé řešení, ale uskutečnit v dané situaci řešení nejlepší možné. Jeho součástí mohou být také dotace. Ty nejsou a priori zlé nebo dobré, je to nástroj v rukou lidí. Dotacemi se vlády snaží ovlivnit strategické směřování investic směrem, který bude dlouhodobě pro naši společnost přínosný. Zajistit lepší vzdělání a přístup k informacím, vyrovnat rozdíly mezi regiony, integrovat vybrané sociální skupiny, podpořit udržitelné podnikání, transformovat vybrané obory na nové technologie. Shrnuto, zkvalitnit veřejnou intervenci.