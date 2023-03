Sovy nejsou tím, čím se zdají být, říká moto slavného seriálu Twin Peaks. Na Pražském hradě má, jak se zdá, tohle dílo věrné a nadšené fanoušky. Naznačují to alespoň kroky v oblasti komunikace. Petr Pavel si vybral jako podstatný komunikační prostředek sérii podcastových rozhovorů, které pod titulkem „Podhradí“ pořizuje šéfredaktor serveru Info.cz Michal Půr. A twinpeaksových momentů je na tomto projektu opravdu až moc.

Rozhodnutí samo vyvolalo na sociálních sítích i v novinářské obci pozdvižení, a to nikoli s kladným znaménkem. Důvody byly v zásadě dva. Prvním jsou osobní vazby moderátora Michala Půra. Toho pojí dlouholeté byznysové partnerství s lobbistou Tomášem Jirsou, na něhož před čtyřmi lety prasklo, že jeho agentura měla na objednávku PPF vylepšovat v Česku obraz komunistické Číny. Jirsa tehdy říkal, že šlo jen o to „tlumit extrémy“, ale to je v podstatě totéž. Je-li důraz na lidská práva extrém, který je třeba tlumit, tak to může liberální demokracie rovnou zabalit. A pokud nyní prezident Pavel, který před totalitní komunistickou Čínou varuje, kudy chodí, zvolí jako moderátora Michala Půra, provozujího společně s Jirsou podcast Insider, vypadá to opravdu trochu divně.

Druhým důvodem nelibosti byla skutečnost, že si k pravidelným rozhovorům Petr Pavel nevybral buď Český rozhlas, nebo Českou televizi. Veřejnoprávní média jsou z logiky věci neutrální a nehrozí u nich, že by Petru Pavlovi něco odpustily nebo mu dokonce, řečeno fotbalovou terminologií, připískávaly. Takže by bylo fér vystavit se otázkám veřejnoprávních novinářů, zastupujících celou veřejnost. Nehledě na to, že obě média disponují mnoha moderátory, kteří jsou, při vší úctě k výkonům Michala Půra například na TV Prima, profesionálnější než on. Takže i po této stránce se volba jevila poněkud zvláštně.

Tím ale „zábava“ neskončila. Naopak nastoupily ty pravé twinpeaksovské momenty.