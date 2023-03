Dobrý den z Hospodářek, je čtvrtek šestnáctého března. Dnes se podíváme na to, jak si prezident Petr Pavel poradil s prvním zásadním politickým dilematem, tedy rozhodováním, jestli podepíše snížení valorizace penzí. A řekněme dopředu, že to skoulel nad očekávání dobře, jako starý politický mazák. Půjdeme na to hned po několika komentovaných ekonomických zprávách.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.