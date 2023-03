Čínský lídr Si Ťin-pching byl v pátek potřetí zvolen prezidentem. Volba to nebyla napínavá, získal 100 % hlasů zástupců všečínského lidového shromáždění. Nač bychom však nyní měli upřít pozornost, je plán rozsáhlých reforem strany a vlády, který prezident Si představil o týden dříve.

Jeho cílem je zásadní posílení čínské nezávislosti a technologické soběstačnosti. Plán reforem dává odpověď na to, jak Čína vidí svou budoucnost a roli v globálním řádu. Je to odpověď, která je pro Evropu znepokojivá, neboť přesně zapadá do procesu globálního odpojování, který ještě urychlila ruská invaze na Ukrajinu.

Obrysy toho, co globální odpojování znamená pro naši budoucnost, byly dosud poněkud rozmazané, nyní však začínají vystupovat z mlhy a je to pohled pro otrlé: vidíme svět, který je hluboce rozdělený, pohyb zboží, kapitálu, ale i lidí je zpomalován, dochází k vytváření paralelních – či dokonce nezávislých – geopolitických a geoekonomických struktur. V tomto fragmentovaném prostředí bude Evropa bojovat o své místo na slunci jen velmi obtížně.