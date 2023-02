Je to rok, co Rusko napadlo Ukrajinu. Tehdy jsme odstartovali velkou vlnu pomoci, která trvá dodnes. Ačkoliv jsou covid a ruská invaze na Ukrajinu velmi rozdílné, něco společného mají. Dle mého je charakterizují velký šok, strach a nejistota, obrovská vlna pomoci a solidarity, ale i následné osočování a negativita. To vše jsme si zažili zas a znovu. Nejdříve s rouškami, pak s pomocí zemi a lidem zasaženým válkou. Jsou to v dnešní době, kdy se často skloňují jen problémy, právě ty první reakce solidarity a spolupráce, které bych chtěl připomenout a vyzdvihnout.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se