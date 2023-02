Europoslanec Luděk Niedermayer se rozhodl čtenáře Hospodářských novin zaujmout svým viděním budoucí energetiky Česka. Přitom opět ukázal, že zůstává zajatcem ve světě zelené ideologie, která určuje agendu celé Evropské unii.

Pan poslanec před rokem zaujal názorem, že Česko prý nepotřebuje budovat nové nákladné energetické zdroje, že bude údajně levnější a efektivnější si elektřinu dovézt. Svůj názor v HN zveřejnil bývalý centrální bankéř Niedermayer 14 dní před ruskou invazí do Ukrajiny. Tato agrese ovšem brutálně v praxi svlékla do naha představu, že se vláda Česka může vzdát své odpovědnosti za energetickou bezpečnost, spolehlivost, soběstačnost a cenovou dostupnost. A to ani v rámci Evropské unie.