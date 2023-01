Na začátku byla ztráta ekonomického výkonu, příliš nízká inflace a snaha přijít s novým řešením, když se jiné nástroje vyčerpaly. Na konci vidíme deformaci trhu, gigantický dluh a velký problém opustit politiku, která se ukázala jako neefektivní.

Jde o japonskou centrální banku Bank of Japan (BoJ) a její politiku kvantitativního uvolňování, lidově „tištění“ peněz. Mizerné výsledky praxe trvající skoro čtvrt století jasně říkají, že problém japonské ekonomiky asi bude jinde než v nedostupném financování. BoJ se přesto své politiky drží a zašla už tak daleko, že cesta zpět je velice složitá.

Ono tištění peněz probíhá proti nákupům aktiv (hlavně dluhopisů) na knihy centrální banky, kde se postupně hromadí. BoJ nechala loni objemy trochu klesat, a v prosinci dokonce drobnou úpravou parametrů naznačila, že by třeba mohla politiku změnit. Jenže investoři zareagovali výprodejem dluhopisů a banka musela ve výsledku začít nakupovat ještě podstatně víc, aby trh stabilizovala.

Výprodejům se nelze moc divit. Dluhopisy nejzadluženější vlády na světě nesou bídný úrok, místy stále záporný. Předpoklad, že je nakonec vykoupí centrální banka, je pro investory velkou oporou a bez tohoto klíčového kupce je hodnota dluhopisů podstatně menší. A že je BoJ velký kupec! Její bilance narostla až nad 130 procent HDP. U některých splatností už banka skoro nemá co nakupovat a jsou emise, které vlastní celé. Účetně dokonce může jít její vlastnický podíl nad 100 procent, neboť cenné papíry dál půjčuje a oklikou se na její knihy vracejí z bankovního sektoru podruhé.

Když to v minulých letech občas vypadalo, že politika kvantitativního uvolňování už brzdí, vždy to skončilo ještě větším šlápnutím na plyn. Japonsko nakonec bude muset složitý krok udělat a vybrat si brzdový pedál, už proto, že se dostává na hranici možností. Nikdo však neví, jak se s tím trhy a ekonomika vyrovnají. Jeho cesta by měla být varováním pro Evropu či USA, aby nezabředly tak hluboko do politiky, na kterou možná budoucí generace budou hledět jako na jeden velký ekonomický omyl.