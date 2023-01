Probíhající kampaň kandidátů na prezidenta opět přinesla do debat téma eura. Generál Petr Pavel je pro přijetí, Andrej Babiš proti. Babiš vidí euro jako závazek podílet se na financování například Řecka, prostě odmítá solidaritu. Opakuje stejný názor bývalého prezidenta: „Česká ekonomika má mnoho slabých stránek a mnoho problémů, ale má jednu výhodu, kterou je naše měna.“ To jsou slova Václava Klause, jako kdyby nám uzavření se do měnového pouzdra automaticky zaručovalo rozumnou měnovou politiku.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se