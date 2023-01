Nevěřícně koukám na to, co se děje kolem kandidatury na prezidenta. Jak média referují, a to velmi tendenčně, o jednotlivých kandidátech, nyní o Andreji Babišovi. Jakoby z médií na mě koukal úplně jiný člověk, než jaká je má osobní zkušenost. Koukám, jak jsou jednotlivé narativy, názory a komentáře jemně překrucovány v jeho neprospěch, jak bývá posouváno sdělení už v samotném titulku, jak je neslyšen.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se