V prezidentské debatě ČT jsme se dozvěděli vlastně jen jednu novou věc. Zato ale šokující. Pokud by se Andrej Babiš stal prezidentem, udělal by vše proto, aby Česko nesplnilo své závazky vyplývající z našeho členství v NATO. Na otázku, zda by byl pro to poslat naše vojáky do Pobaltí, či Polska, v případě, že by tyto země byly napadeny Ruskem, odpověděl, že ne.

Už jen to by mělo každého českého voliče disponujícího elementárním odpovědností, základní národní hrdostí, nebo alespoň pudem sebezáchovy, přesvědčit, že Andrej Babiš nesmí usednout na Pražském hradě. Sice by jako prezident fakticky mohl jen těžko plnění našich spojeneckých závazků zabránit, hlavní slovo má v tomto směru vláda. Ale pokud by se o to pokusil, udělal by z Česka zemi, která je nedůvěryhodná a zbabělá. Natvrdo řečeno: Udělal by z Česka synonymum největší mezinárodní zrady od druhé světové války. A nejen to. Ohrozil by naši národní bezpečnost, protože komu by se chtělo pomáhat v případě napadení zemi, která sama pomoci jiným nechce?

Babiš později na twitteru svoje vyjádření korigoval, ale škoda se již stala. Navíc v expremiérově případě je těžké rozlišit, kdy v debatě lže, kdy ohýbá fakta, nebo kdy jen neví, o čem mluví.

Pokud by ale došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5. O tom není debata. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 22, 2023

Babiš, který dokola tvrdí, že chce mír, fakticky dokázal, že je ochoten zbořit celou architekturu, na které mír stojí – tedy kolektivní obranu demokratických zemí sdružených v organizaci severoatlantické smlouvy. Každý, kdo ho chce volit, je od této chvíle spoluviníkem této perfidní, zrádné, krátkozrace sobecké politiky, která představuje největší ohrožení bezpečnosti naší země od roku 1989.