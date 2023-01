Předzápas prezidentských rezerv o čtvrté místo s odchodem Hilšera

Honzejk: Sluší se poznamenat, že už máme za sebou předzápas, ve kterém nastoupili od sedmnácti hodin na TV NOVA kandidáti, kteří se nekvalifikovali do hlavního klání a nyní sehrávají utkání o čtvrté místo. Nastoupili v něm Jaroslav Bašta, Pavel Fischer, Petr Diviš a Jaroslav Zíma. Původně dorazil i Marek Hilšer, který ale po deseti minutách odešel, s argumentem, že není fér, že ho organizátoři pustili jen do předprogramu. Sice není jasné, co by se svými třemi procenty podpory v hlavním čase dělal, ale nakonec to bylo od něj docela chytré. Takto se o něm alespoň mluví, kdežto kdyby v debatě disciplinovaně vystoupil, nemluvilo by se o tom, o čem mluvil, ale jen o tom, proč už dávno nezabalil celý prezidentský turnaj, když vlaje beznadějně na chvostu. Takto sice nedopadl o moc lépe, ale aspoň mělo dramatickou formu, která zajistila, že diváci po zbytek debaty prezidentských béček neusnuli.