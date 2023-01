Televize Prima hledala ve středu večer v televizní debatě prezidenta, ale samozřejmě žádného nenašla. To by bylo naivní čekat. Hledala spíše sledovanost, což je pořádku, je to komerční televize a zkrátka nešlo o prezidentskou debatu v pravém slova smyslu, ale o politickou reality show a z tohoto pohledu šlo nejvíc o gesta, nálady a ceny za nejlepší herecký výkon v hlavní nebo alespoň vedlejší roli.

Největší šoumen navíc zase nedorazil. Andrej Babiš podle očekávání chyběl, stejně jako v debatě České televize o tři dny dřív. Je to dobře, určitě pro nás, kteří se děsí jeho populismu a nízkého politického stylu. Protože Babiš znovu ukázal, že nemá odvahu ke konfrontaci. A zrovna pro jeho potenciální voliče je to nikoliv nevýznamný signál, jelikož právě oni vzývají silné výrazné vůdce a Babiš tak před první kolem prezidentské volby opravdu nepůsobí.