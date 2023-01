Projevy, které se povedou, mohou být dobré, výborné nebo excelentní. Osnova dobrého projevu vypadá takto: nejdřív podrbat recipienty pod bradou a tím je příznivě naladit. Pak zmínit problémy, kterým aktuálně čelíme, vyjmenovat, co se proti nim dělá, pochválit se, jak to straně řečníka hezky jde, plus zmínit, že oponenti by to dělali daleko hůř. A ve finále říci něco jako „společně to zvládneme“. A je to.

Výborný projev ovšem potřebuje ještě něco navíc.

A excelentní ještě něco navrch k tomu.