Rok 2022 jistě vejde do dějin jako rok zpackané, tupé agrese, jímž Ruská federace přišla o zbytek svých nohsledů.

Z ekonomického hlediska byl uplynulý rok rokem, který měl být plný postcovidové obnovy a naděje, a nebýt právě oné invaze, měl všechny předpoklady jím být. Důležité je probrat všechny věci, které se nestaly.

Goliáš prohrává

Tak zaprvé Rusko svou bleskovou válku nejen nevyhrálo, ale dokonce zpackalo, co mohlo, a jeho slovutná armáda by byla – kdyby to celé nebylo tak smutné – světu pro smích. Z toho mějme naději, že ani síla, ani velikost nemají navrch. Zároveň každá země světa, totalitní či svobodná, vidí, jak je strašák Rusko armádně slabé, že kromě strašení atomovým armagedonem nemají v rukávu vůbec nic. A zároveň by člověk čekal, že totalitní způsob řízení a absence opozice budou aspoň ve věcech armády efektivní. Tak nejsou.