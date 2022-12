Sankce uvalené na Rusko kvůli válce na Ukrajině zatím neměly na jeho agresivní politiku výrazný dopad. Proč? Rusko totiž má ropu, kterou svět potřebuje. A země zároveň potřebuje prodávat. Signatáři cenového stropu doufají, že tento nástroj ruské zdroje na válku přiškrtí.

V předválečných časech tvořil prodej ropy téměř polovinu příjmů federálního rozpočtu Ruské federace. Západ ale nemohl k sankcím na ropu přistoupit jako v případě jiných surovin. Pokud by to udělal, tak by najednou na trhu mohla chybět až desetina globální nabídky a cena by explodovala. V případě částečných sankcí by sice nebyl nárůst tak vysoký, nicméně i tak by mohl Rusku pokrýt negativní efekt snížené těžby. Takže Západ by se jen střelil do vlastní nohy.

Cenový strop ve výši 60 dolarů za barel je výsledkem snah zajistit, aby ropa na světové trhy dále proudila, ale zároveň omezila příjmy Ruska z jejího prodeje. Jeho schválení je vítězstvím Západu, ale na oslavy je zatím brzo. Všichni signatáři už totiž importy této ropy zakázali. Záviset tak bude na přístupu dalších zemí jako Číny, Indie, nebo Turecka, které jsou v současnosti největšími odběrateli ruské ropy.

Rusové samozřejmě trvají na tom, že svoji ropu neprodají nikomu, kde strop podporuje. Existuje však šedá zóna. Většina ruské ropy se aktuálně obchoduje pod úrovní cenového stropu. Kupující se tak mohou před signatáři tvářit, že strop dodržují a dělat svůj byznys s Ruskem jako obvykle. Zároveň udrží dobré vztahy se Západem.

Chleba se však bude lámat v případě, že Rusové budou chtít surovinu prodávat za více než 60 dolarů. Země by ztratila přístup k pojištění či brokerským službám, které dosud z 95 procent zajišťovaly pro tankery mezinárodní pojišťovací skupiny z Londýna. Dle zprávy Financial Times ze sklonku minulého týdne však Rusko vytvořilo flotilu více než stovky tankerů, kterými bude chtít omezení obcházet. Už v pondělí se v Bosporu objevil tanker s dokladem o pojištění ruské společnosti Ingosstrakh. Tvoří si země vlastní ekosystém, ve kterém bude chtít přepravu ropy dále provozovat? Ano.

Úspěch cenového stropu tak není vůbec jistý. Situaci může vyřešit globální ekonomické zpomalení, které by mělo udržet cenu ruské ropy na uzdě. Pokud by však cena rostla, tak možná budeme rádi za to, že opatření nebude stoprocentně fungovat a díky pokoutným prodejům bude trh zásoben. Důležitým faktem totiž zůstává, že svět ruskou ropu potřebuje.