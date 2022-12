Od té doby, co Elon Musk převzal kontrolu nad sociální sítí Twitter, sledujeme podnikatelskou reality show, která sahá od pracovního práva až ke svobodě slova. A jak už to bývá, největší odborníky na každou oblast najdeme přímo na Twitteru. Elon Musk se tam aktivně zapojuje do konverzací a zveřejňuje své nápady, o kterých nechává hlasovat.

Nový majitel přikročil k propouštění a rychlým provozním změnám. Zdůvodnil to tím, že by jinak nebyl vyloučený bankrot, protože Twitter každý den prodělává velké peníze. Od zaměstnanců chtěl také závazek vysokého pracovního nasazení nad rámec standardní pracovní doby. Kvůli tomu odešli z firmy další lidé. Musk mezitím vymýšlí, jak rozšířit sociální síť o nové funkce, například okamžité platby anebo videopřenosy.