Senátorky Jitka Chalánková a Daniela Kovářová navrhly zavedení dalšího státního ocenění: ceny za manželskou věrnost. Po kratším šoku to vyvolalo jak sociálních sítích, tak v hospodách pobavené reakce. Jakpak se bude manželská věrnost prokazovat? Že by čestným prohlášením? Nebo namátkovými kontrolami? Objevily se dokonce recesistické návrhy na zřízení státních věrnostních provokatérů, kteří by ověřovali, jak je věrnostní odhodlání kandidátů na medaili od Chalánkové a Kovářové pevné. Prostě něco na způsob bezpečnostních prověrek Národního bezpečnostního úřadu, který by se mohl rozšířit o divizi zvanou třeba Národní věrnostní komise...

Celkově značné části veřejnosti přišel celý návrh poněkud ujetý, jako specifický typ legrace. Ale vzhledem k tomu, že jednou z jeho autorek je Daniela Kovářová, producentka podobně ujetého prohlášení, že „manželé mají povinnost a právo provozovat sex, milovat se a počínat děti,“ bylo třeba připustit, že je to celé myšleno zcela vážně.

A taky že ano. Nakonec se ukázalo, že termínem „věrnost“ navrhovatelky nemyslí ani tak věrnost sexuální, ale prostě to, že to spolu partneři vydrží a nerozvedou se. Což je sice realističtější, ale když to domyslíme, už vůbec ne legrační. Chalánková a Kovářová tím prokazují, že jim zevně vůbec nejde o kvalitu partnerského vztahu. „Jestli jsou partneři šťastní, to bychom nezkoumali,“ potvrdila Chalánková na dotaz DVTV. „Podstatné je, že spolu prostě vydrželi,“ dodala.