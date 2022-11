Miloš Zeman vyzval otevřeným dopisem ministra vnitra, aby otevřel Pražský hrad, protože kontroly návštěvníků jsou prý neakceptovatelné a „nelze je tolerovat“. Dokázal tím, že v Česku se vlastně nedá dělat politická satira, protože realita je vždy nejméně o krok před ní. Vždyť všichni přece vědí, že to byl právě Zeman, kdo Hrad zavřel a opevnil, jako by mu každým momentem hrozil frontální útok, a zavedl situaci, kdy se na každého návštěvníka pohlíželo jako na potenciálního teroristu. A teď najednou ublíženě vyzývá, aby se zátarasy odstranily? Jediný vhodný komentář k tomu byl napsán už před třiceti lety v jedné z her divadla Járy Cimrmana: „Kdo způsobil, že náčelník vydával tak zvrácené rozkazy?!“

Zbývá vám ještě 70 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se