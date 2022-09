Andrej Babiš prohlásil, že komunální a senátní volby mají být referendem o vládě. Povedlo se mu ho vyvolat a vyhrát? Spíše ne. Pokud bychom přistoupili na tezi, že skutečně šlo o referendum, skončilo nanejvýš plichtou. ANO dosáhlo sice o něco lepšího výsledku, než ve volbách před čtyřmi lety. Ale vzhledem k tomu, že Česko čelí nejkomplikovanější ekonomické situaci za celou dobu své existence a demokratické vládní strany zákonitě ztrácejí, Babiš výsledek voleb za kdovíjaký úspěch považovat nemůže. Anoistická tsunami, podobná té oranžové z roku 2008, ke které se Babiš upínal, se nekonala. Neznamená to ale, že by vládní partaje mohly být v klidu, protože z výsledků voleb je možné dešifrovat jiné nebezpečí.

Nejprve ale k onomu „referendu“. Pokud jde o senátní volby, z hnutí ANO postoupilo ze sedmadvaceti obvodů do druhého kola 17 kandidátů, plus jeden vyhrál už v kole prvním. To vypadá na první pohled impozantně. Ovšem v naprosté většině obvodů bude v druhém kole proti kandidátovi ANO stát kandidát vládní koalice. Jak to dopadne? Vodítkem nám budiž historická zkušenost. V posledních senátních volbách postoupilo do druhého kola devět anoistů a nakonec v Senátu zasedl jeden jediný. Nyní můžeme očekávat podobný vývoj jako před dvěma lety, takže ANO nakonec zřejmě získá dva, maximálně tři senátní křesla. Což bude stačit právě jen na zachování stávající síly v horní komoře, protože ANO tři křesla obhajovalo. Žádný zázrak to není.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.