Dvě charakteristiky vystihují aktuálně vývoj eura. Zaprvé zvýšená rozkolísanost a za druhé obchodování pod paritou vůči dolaru navzdory rekordně vysoké inflaci a jestřábím komentářům ze strany ECB.

Volatilita je částečně způsobena tím, že ECB odstoupila od forward guidance. To znamená, že se předem nezavázala k velikosti zvýšení úrokových sazeb. Trh s nově příchozími daty proto přehodnocuje očekávání ohledně vývoje sazeb, což má vliv i na kurz eura. Například minulý pátek, kdy se šířily zprávy, že by ECB v září mohla zvýšit sazby o 0,75 procentního bodu, se euro vyhouplo na úroveň 1,01 dolaru za euro. Ovšem netrvalo dlouho a dorazila slabší než očekáváná inflace z Francie spolu s problémy na trhu s energiemi a euro zase ztrácelo.

Důvodem pro slabé euro, aktuálně obchodované těsně pod paritou k dolaru, jsou informace signalizující svižné zvyšování sazeb ECB. Ty jdou ve směru silnějšího eura, jsou ale na druhé straně konfrontovány zvýšenou averzí k riziku. Ve srovnání s USA je evropská ekonomika více zranitelná. Vysoká míra zadlužení Itálie vytváří limit pro restriktivní politiku ECB. Evropa je také více vystavena rizikům odvíjejícím se od války na Ukrajině. Na rozdíl od USA je energeticky částečně závislá na Rusku, což vystavuje ekonomiku na pospas geopolitickému pnutí. Do rovnice vstupuje také zpomalení čínské ekonomiky, které má negativní dopad na Německo, největší ekonomiku eurozóny. Ve výsledku tak očekávání rychlého utahování měnové politiky v eurozóně nedodává euru dostatek větru do plachet.

Naskýtá se úvaha, zda bude dolar v krátkodobém časovém horizontu nad eurem nadále dominovat. Platí, že jakékoliv zvýšení nejistoty pro globální ekonomiku hraje ve prospěch dolaru jakožto „bezpečného přístavu“ pro kapitál v době nejistoty. Obrat ale může způsobit měnová politika. Investoři sice počítají se sazbou ECB do roka nad dvěma procenty, tedy méně než u Fedu, nicméně pokud by tempo utahování bylo ze strany ECB v příštích měsících svižnější, úrokový diferenciál by se uzavíral a mohl by dodat euru alespoň nějaký prostor pro zotavení.