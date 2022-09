Dobrý den milí přátelé mizerné politiky, vítám Vás u on-line přenosu z jednání o vyslovení nedůvěry vlády Petra Fialy! V nabité Sněmovna aréně to dnes bude jízda a není vyloučeno že se dostaneme až do pátečního prodloužení! Jde o poněkud bizarní utkání a to hned ze dvou důvodů. Zaprvé je výsledek předem jasný. Vládní tým má 108 hráčů, opoziční pouze 92 a ani Andrej Babiš nemá dost peněz na to, aby zařídil devět přestupů za jeden den. Zadruhé k zápasu neexistuje věcný důvod. Babiš chtěl původně nedůvěru vládě vyslovit proto, že se šéfem rozvědky stal Petr Mlejnek a proto, že vláda podle něj „nedělá nic“ s cenami energií. Jenže Mlejnek už šéfem rozvědky není a vláda se k akci proti cenám energií už rozhoupala, přičemž ceny na burze začaly klesat. Přesto oba týmy nastoupily do zcela zbytečného zápasu s vervou – hraje se koneckonců pro diváky, tedy pro voliče. Tak pojďme na to!