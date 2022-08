Komentář Filipa Rožánka

Koaliční vláda se umí opravdu postarat… o titulky v médiích. Jeden den ministři něco řeknou, druhý den se diví, co se z jejich slov stalo. Můžeme to odbýt obvyklým vysvětlením, že za všechno mohou novináři, kteří to překroutili. Ale on je to...