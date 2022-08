Je září 1981. Americké státní dluhopisy ztratily během dvou let téměř dvacet procent. Na svých minimech se ocitly v době, kdy americká inflace dosáhla svého maxima. Od října začala inflace s přispěním agresivní protiinflační politiky Fedu výrazně klesat. Již v říjnu 1981 vzrostly „nenáviděné“ dluhopisy o více než osm, v listopadu pak o více než čtrnáct procent. Během pouhých dvou měsíců tak vymazaly téměř celou dvacetiprocentní ztrátu, kterou utrpěly za dva roky. Jejich růst pokračoval i dál, třebaže byl doprovázený vyšší kolísavostí a obavou z rozpočtových deficitů. Začátek osmdesátých let tak přinesl nové investiční příležitosti. Americkým střadatelům už nestačil výnos na spořicích účtech. Chtěli víc. Peníze proto převáděli do různých dluhopisových instrumentů s dvoucifernými výnosy. Byla to opravdová revoluce úspor.

Situace na českém trhu sice nepřinese finanční revoluci jako na začátku osmdesátých let, ale připomíná tuto dramatickou dobu skrze extrémní inflaci, extrémní pokles dluhopisů a agresivní politiku zvyšování sazeb. Pravda, ČNB není v porovnaní s Fedem tak agresivní, protože tehdejší americké sazby a dluhopisové výnosy byly až dvaapůlkrát vyšší a držely se dlouhou dobu nad inflací.

Tento rozdíl by však neměl vadit tomu, aby se další vývoj podobal tomu před 40 lety. Zaprvé, ceny českých dluhopisů dosáhnou (nebo již dosáhly) svého dna, stejně jako inflace svého vrcholu. Zadruhé, růst cen dluhopisů bude pravděpodobně výrazný, podobně jako byl výrazný jejich pokles. Zatřetí, dluhopisy mohou zaznamenat větší růsty bezprostředně po dosažení dna. V roce 1981 to nebylo poprvé ani naposledy, kdy dluhopisy rostly nejvíce, když se odrážely ze svých minim. Vynechat těchto pár měsíců často znamenalo přijít až o několik desítek procent zhodnocení. Začtvrté, návrat na historické maximum potrvá spíše v řádech měsíců než let. Za posledních sto let bylo zotavení dluhopisů často mnohem rychlejší než jejich pokles.

A nakonec, opět nikdo dopředu neví, kdy se odrazíme ode dna. Proto první signály toho, že jsme v jeho blízkosti, jsou pádným důvodem nepromeškat takovou příležitost.