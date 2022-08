Víte, že energetický osud Evropy (zdánlivě) visel na jediné plynové turbíně? Byla to siemensácká turbína, drobeček zvíci náklaďáku. Jejím určením bylo pohánět plyn z nalezišť na severním Urale. Turbína sloužila věrně a po odtočení určených služebních hodin byla v rámci výroční revize vymontována, nahrazena jinou a odeslána do Kanady k revizi. Ovšem jen co turbína odjela na dovolenou, Putin ji začal postrádat! Proč vznikla jeho citová vazba právě k ní, nebylo zcela objasněno: prostě prohlásil, že když jeho milovaná nebude do 21. července zpátky, tak on plyn do Evropy nepustí, smlouvy sem nebo tam…

Německý kancléř Scholz hned pochopil, co od něj vůdce chce: Turbínu opatřit stůj co stůj! A tak oslovil Kanadu, že sice vůči Rusku existují embarga na vyspělou technologii, ale že výjimku lze učinit vždy. A pověřil ministryni věcí vnějších, Annalenu Baerbockovou, aby to dojednala: Šla na to zostra a vysvětlila kanadskému premiérovi Justinu Trudeauovi, že když setrvá na sankcích a turbínu do Ruska nepošle, vypukne v Německu v důsledku absence ruského plynu povstání, destabilizující stát a demokracii. Otázána na tento pozoruhodný výrok novináři, Baerbocková připustila, že to bylo formulováno vyostřeně. Nicméně zopakovala, že bez plynu by Německo „již nemohlo poskytovat podporu Ukrajině, protože bychom pak byli zaneprázdněni lidovými povstáními“.

