Po delší době se konečně odpoutáme od zdánlivě nekončících makroekonomických dat a vrhneme se v ústrety výsledkové sezoně za druhý kvartál roku. Zhoršující se ekonomické vyhlídky srazily americký index S&P 500 za poslední tři měsíce dolů o 12 procent. Index se momentálně obchoduje s takzvaným forward P/E (poměřuje současnou cenu akcie s očekávaným ziskem na akcii v následujícím roce) na úrovni 16,1násobku, což implikuje, že investoři očekávají opatrnější výhledy a s tím spojené přecenění zisků směrem dolů. Slušelo by se to už jen z důvodu silného dolaru, který nabral vůči euru za tři měsíce až sedm procent. Nějaký ten procentní bod by si tedy očekávaný růst odebrat zasloužil.

K tomu zatím ale nedošlo a analytici malují pro tento rok 10procentní růst agregovaných zisků, stejně jako před třemi měsíci. Váha se nicméně jednoznačně přesunula ve prospěch hodnoty na úkor růstu. Primárním tahounem bude v tomto kvartálu i po zbytek roku energetický sektor, jehož čistý zisk by měl v tomto roce narůst o 140 procent, a bude tak tvořit téměř 30 procent veškerého zisku firem z indexu S&P 500. A to navzdory tomu, že dle tržní kapitalizace má na indexu S&P 500 jen čtyřprocentní váhu.

Od ropných společností tedy můžeme očekávat prvotřídní čísla. Otázkou ale zůstává, jak s extra cash flow jejich management naloží. Kapitálové výdaje na novou těžbu zůstávají utlumené, jelikož trh neočekává, že současné vysoké ceny ropy vydrží. Křivka futures kontraktů zůstává v hluboké backwardaci – to znamená, že budoucí kontrakty jsou levnější, než je spotová cena komodity. Pro konec příštího roku proto trh maluje cenu 80 dolarů za barel. Takové tržní prostředí k navyšování těžby nevybízí. V úvahu tak spíše přichází buď snižování zadlužení, nebo vyplácení akcionářů formou vyšších dividend a zpětného odkupu akcií.

Ostře sledovaný bude ale především technologický sektor, který je otloukánkem roku 2022. Jeho forward P/E se od začátku roku propadlo z 28násobku na 20násobek, nicméně tady je důvodů pro zhoršené výhledy více než dost. Silný dolar, pokles výdajů spotřebitelů na zboží, inflační tlaky na výrobních vstupech a mzdách a další. Uvidíme tedy, zda tato výsledková sezona nastaví trhům hledané dno, nebo je na sérii špatných čísel pošle ještě níž.