Soukromé televizní stanice budou mít volnější ruce při vysílání reklamy. Dovoluje jim to zákon, který zatím schválili poslanci a teď se jím bude zabývat Senát. Dosavadní limit byl 12 minut reklamy za hodinu (bez programových upoutávek a sponzoringu). Toto omezení odpadá. Přes den budou moci zařadit až 144 minut reklamy a teleshoppingu, přičemž bude jenom na nich, jak tyto bloky budou dlouhé a jak budou rozprostřené na vysílací ploše. V nejsledovanějším čase mezi osmnáctou hodinou a půlnocí bude maximální množství reklam 72 minut, opět bez stanovení maximální délky reklamního bloku v rámci jedné hodiny. K tomu mohou přidat ještě sponzoring a upoutávky na další pořady nebo služby.

České televize se tato změna nijak nedotkne. Reklamy zůstanou jenom na ČT2 a ČT sport v maximálním množství půl procenta denního vysílacího času, od 19 do 22 hodin v maximální délce šesti minut za hodinu. Nemění se ani to, že výnosy z reklamy na ČT2 musí přeposílat do státního kulturního fondu a nemůže je použít pro vylepšení svého hospodaření. I když by se jí v současné ekonomické situaci hodilo rozšíření reklamních časů, vláda ani poslanci žádný takový vstřícný krok neudělali. Měli totiž napilno.

