Téměř všeobecně se očekává, že meziroční inflace by měla svého maxima dosáhnout v tomto čtvrtletí. V druhé polovině letoška by měl nastat její přinejmenším pozvolný pokles, a to v důsledku hned několika faktorů.

Jedním je čistě statistický efekt vysoké loňské základny (zdražování zejména energií začalo před necelým rokem). Dále je tu počínající osekávání výdajů ze strany domácností, které se snaží uchránit své rozpočty před propadem pod nulu tváří v tvář sílící drahotě a mnohem vyšším nákladům na splátky hypoték kvůli vyšším refixovaným úrokovým sazbám. A nesmíme zapomenout ani na meziročně silnější korunu: ta zlevňuje dovážené zboží a služby.

Očekávání slábnoucí inflace je ale bohužel zatíženo mnoha nejistotami. Ty se týkají například trvání a dopadů invaze Ruska na Ukrajinu nebo doznívání potíží s nemocí covid-19 v Číně.

Snad největší a nejdůležitější nejistoty jsou spjaty s cenami energií: jestli Evropa uvalí na Rusko ropné, nebo dokonce plynové embargo, jestli ji v tomto směru mezitím nepředběhne naopak samotné Rusko nebo třeba zda a jak změní Evropa svůj postoj ke „špinavým“ energetickým zdrojům.

Nejistota kolem vývoje maloobchodních cen energií v nejbližších měsících by ale mohla být o kousek menší. Tento vývoj bude totiž hodně záviset i na tom, jak jsou v sektoru domácností rozloženy různé typy smluv pro odběr elektřiny a plynu z hlediska délky a termínu skončení období pevné ceny: kolika domácnostem skončí fixace (a tedy je čeká prudký nárůst cen) už v červnu, kolik domácností čeká tuto jobovku až během léta a kolik třeba až ke konci roku.

Jednotliví prodejci energií tyto informace samozřejmě mají a jistě by pro ně nebyl problém taková data agregovaně třeba jednou za měsíc reportovat například Energetickému regulačnímu úřadu – podobně jako banky hlásí každoměsíčně spoustu čísel o své obchodní činnosti České národní bance.

Prozatím ale na tomto poli tápeme ve tmě. Nelze tudíž vyloučit, že je v Česku mnoho domácností, kterým fixace ceny elektřiny nebo plynu skončí teprve v nejbližších měsících. Pokud by to tak bylo, pak se očekávání, že inflace začne od léta klesat, může ukázat jako bláhové.