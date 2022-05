Schyluje se k dalšímu kolu nejbizarnější kulturní války. V červnu by se na pořad jednání sněmovny mělo dostat manželství pro všechny, tedy uzákonění sňatků osob stejného pohlaví. A ač je naprostá většina české společnosti liberalizaci nakloněna, opět to bude těžké. Lidovci a okamuristé jsou proti, ostatní strany, kromě Pirátů, jsou rozděleny. A tak je možné, že se Česko opět odmítne připojit k západní Evropě, kde jsou, kromě Itálie, sňatky homosexuálů možné všude.

Důvod tohoto postoje české politické reprezentace je záhadný. Žijeme v sekulární zemi, která přísahá na racionalitu. A argumenty odpůrců sňatků osob téhož pohlaví jsou objektivně legrační. Posuďte.

Základním argumentem odpůrců je tvrzení, že sňatky homosexuálů ohrozí tradiční rodinu. Co tím chtějí říct? Že by si mysleli, že sexuální orientace není výsledkem dispozic, ale právní úpravy, takže po uzákonění sňatků osob stejného pohlaví se rázem z Čechů stane národ gayů a lesbiček? To přece nemůžou myslet vážně. Že by tedy jejich odpor byl motivován podprahovou snahou popřít fakt, že tradiční rodinu ohrožují úplně jiné fenomény – například kolegyně a kolegové z práce? Pak se to vysvětit dá. Ale zase těžko vysvětlit, proč za to trestat zrovna homosexuály.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 60 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.