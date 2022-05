Energetická firma ČEZ je po E.ON, innogy nebo Pražské energetice další, která ohlásila prudké zdražení dodávek energie. A nebude poslední.

Podle expertních odhadů ceny energií zůstanou vysoké po zbytek roku 2022 a jejich růst se v menší míře protáhne až do let 2024–2025. Spolu s prudce rostoucím plynem mají drahé energie vytáhnout v příštím roce spotřebitelům z kapsy 450–500 miliard korun. A také udržet inflaci na vysoké úrovni.

Špatnou zprávou je, že zatímco dodavatelé elektřiny a plynu oznamují téměř každý týden zdražení, vláda na tento vývoj zatím nenašla odpověď. Po vágních vyjádřeních o speciálním tarifu pro chudé a šetřivé od ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely přišel ministr financí Zbyněk Stanjura se slibem, že vláda nenechá nikoho v situaci, kdy by neměl peníze na plyn. Opět žádné podrobnosti, jen obecné teze a ujištění, že pomoc bude jednoduchá a také adresná, aby ji dostal pouze ten, kdo ji skutečně potřebuje. Konkrétní podobu úsporného energetického tarifu by měla dostat sněmovna do konce června.

